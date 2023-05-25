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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
C 26 МАЯ СТАТУСКАРТУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСПЛАТНО
10:30 26.05.2023
C 26 мая 2023 года СТАТУСкарту можно оформить бесплатно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «СтатусБанк», карта предусматривает мани-бэк 1,5% на покупки, скидки в магазинах-партнерах, доход до 3% годовых на остаток, бесплатное обслуживание.
СТАТУСкарту можно оформить онлайн с бесплатной доставкой на дом.
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