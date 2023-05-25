C 26 мая 2023 года СТАТУСкарту можно оформить бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «СтатусБанк», карта предусматривает мани-бэк 1,5% на покупки, скидки в магазинах-партнерах, доход до 3% годовых на остаток, бесплатное обслуживание.

СТАТУСкарту можно оформить онлайн с бесплатной доставкой на дом.