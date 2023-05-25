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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ ПРИ ПОКУПКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
13:00 25.05.2023
ОАО «Белагропромбанк» с 24 мая 2023 года увеличило срок кредитования при покупке отечественных товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок кредитования по кредиту на приобретение товаров отечественного производства увеличен с 4-х до 7-ми лет.
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