БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ ПРИ ПОКУПКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

13:00 25.05.2023 ОАО «Белагропромбанк» с 24 мая 2023 года увеличило срок кредитования при покупке отечественных товаров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок кредитования по кредиту на приобретение товаров отечественного производства увеличен с 4-х до 7-ми лет.