Владельцам смартфонов Huawei стало доступно мобильное приложение Белкарт Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банковского процессингового центра, сервис позволяет оплачивать покупки гаджетом в любом терминале с поддержкой бесконтактных карточек платежной системы Белкарт.

Белкарт Pay работает по всей Беларуси и в странах ближнего зарубежья. С помощью установленного на телефоне мобильного приложения можно платить в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах и фитнес-центрах. Расчеты проводятся в любом месте, где действует бесконтактная оплата.

Белкарт Pay поддерживают смартфоны Huawei с NFC-модулем и фирменной оболочкой EMUI 12.0 и выше. Приложение можно загрузить в магазине AppGallery, затем установить на телефон и придумать PIN-код. Чтобы добавить банковскую карточку нужно приложить ее к обратной стороне смартфона или ввести реквизиты вручную.

Все операции в Белкарт Pay защищены шифрованием. Реквизиты карточки не хранятся в смартфоне и не видны при совершении платежей. Вместо номера карточки используется токен – зашифрованный цифровой код.

На данный момент сервисом могут пользоваться держатели карточек Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка, Банка Решения, Паритетбанка, БТА Банка, БСБ Банка, Цептер Банка, Сбер Банка, Белгазпромбанка, Дабрабыта и Приорбанка.