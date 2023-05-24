БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

10:18 25.05.2023 ЗАО «Альфа-Банк» изменило ставки по вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 24 мая ставка по безотзывному Альфа-Вкладу на 5 месяцев составляет 6,3%, на 7 месяцев — 7,5%.