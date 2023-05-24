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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:18 25.05.2023
ЗАО «Альфа-Банк» изменило ставки по вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 24 мая ставка по безотзывному Альфа-Вкладу на 5 месяцев составляет 6,3%, на 7 месяцев — 7,5%.
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