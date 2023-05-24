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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТОЧЕК ПРИОРБАНКА


13:14 24.05.2023

С 1 июня 2023 года меняются условия обслуживания виртуальных карточек «Приорбанк» ОАО в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в финучреждении, по-прежнему можно будет оплачивать покупки виртуальной карточкой в онлайн-магазинах, в том числе зарубежных, а также подписки на любые сервисы (такси, музыка, фильмы и т.д.), но услуга по снятию наличных по виртуальным карточкам в долларах США и евро в устройствах и кассах как Приорбанка, так и иных банков с 1 июня предоставляться не будет.

Если клиенты не планировали использовать остаток на виртуальной карточке в долларах США и евро для расчетов и платежей, то они могутоформить заявку в Prior Online до 1 июня и получить наличные доллары США и евро в выбранное время до конца июня. Форма заявки будет направлена в приложении Prior Online в ближайшее время.

Кроме того, до июня можно снять наличные в отделении банка.
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