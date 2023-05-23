ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СЕРВИСУ БЕЛКАРТ PAY


11:33 24.05.2023

«Приорбанк» ОАО присоединилось к сервису БЕЛКАРТ PAY.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь держатели карточек БЕЛКАРТ могут оплачивать покупки с помощью приложения БЕЛКАРТ PAY, просто приложив свой смартфон к терминалу.

Сервис работает в любой точке Беларуси, где доступна бесконтактная оплата. При этом не требуется доступ в интернет — подключение обязательно только во время добавления карты в приложение. Сервис доступен владельцам устройств на базе Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC.

Чтобы начать оплачивать покупки смартфоном с помощью карточек БЕЛКАРТ, необходимо скачать приложение БЕЛКАРТ PAY в Google Play, ввести реквизиты своей карты вручную или отсканировать ее c помощью камеры или NFC и пройти верификацию по номеру телефона. После этого можно оплачивать покупки бесконтактно — быстро и безопасно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2023
валюта курс
EUR 3.1598
USD 2.9309
RUB 3.6646
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9309 +0.0056
RUB 3.6646 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1550
USD 2.9130 2.9220
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 24.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0820
EUR/RUB 85.1000 114.9000
USD/RUB 78.9000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте