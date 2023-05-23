«Приорбанк» ОАО присоединилось к сервису БЕЛКАРТ PAY.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь держатели карточек БЕЛКАРТ могут оплачивать покупки с помощью приложения БЕЛКАРТ PAY, просто приложив свой смартфон к терминалу.

Сервис работает в любой точке Беларуси, где доступна бесконтактная оплата. При этом не требуется доступ в интернет — подключение обязательно только во время добавления карты в приложение. Сервис доступен владельцам устройств на базе Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC.

Чтобы начать оплачивать покупки смартфоном с помощью карточек БЕЛКАРТ, необходимо скачать приложение БЕЛКАРТ PAY в Google Play, ввести реквизиты своей карты вручную или отсканировать ее c помощью камеры или NFC и пройти верификацию по номеру телефона. После этого можно оплачивать покупки бесконтактно — быстро и безопасно.