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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СЕРВИСУ БЕЛКАРТ PAY
11:33 24.05.2023
«Приорбанк» ОАО присоединилось к сервису БЕЛКАРТ PAY.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь держатели карточек БЕЛКАРТ могут оплачивать покупки с помощью приложения БЕЛКАРТ PAY, просто приложив свой смартфон к терминалу.
Сервис работает в любой точке Беларуси, где доступна бесконтактная оплата. При этом не требуется доступ в интернет — подключение обязательно только во время добавления карты в приложение. Сервис доступен владельцам устройств на базе Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC.
Чтобы начать оплачивать покупки смартфоном с помощью карточек БЕЛКАРТ, необходимо скачать приложение БЕЛКАРТ PAY в Google Play, ввести реквизиты своей карты вручную или отсканировать ее c помощью камеры или NFC и пройти верификацию по номеру телефона. После этого можно оплачивать покупки бесконтактно — быстро и безопасно.
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