ОАО «АСБ Беларусбанк» продолжает развивать линейку карточек Visa, добавляя все новые дизайны в стиле «Мифология».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, редизайн уже коснулся карточек Клубов «Леди», «Свои», «Персона», карточки Visa Classic. С 24 мая линейку дополнит дизайн с изображением Ярилы, который заменит действующий визуал Деваны в рамках Клуба «Свои».

Оформить карточку Visa Gold Клуба «Свои» можно на следующих условиях: срок действия — 4 года; валюта счета — BYN; стоимость от 25 рублей; может быть оформлена в дистанционных каналах и доставлена по почте.

Среди преимуществ карточки: мани-бэк 0,3% за безналичные операции в интернете; снятие наличных без комиссии до 500 BYN в месяц в банкоматах банков-резидентов; бесплатная смена ПИН-кода и оповещение о приходных и расходных операциях.

Заявку на понравившуюся карточку можно оставить в интернет-, М-банкинге, по ссылке либо в учреждениях банка.