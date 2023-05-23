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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОПОЛНИЛ КОЛЛЕКЦИЮ КАРТОЧЕК-ТАЛИСМАНОВ НОВЫМ ДИЗАЙНОМ
17:57 23.05.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» продолжает развивать линейку карточек Visa, добавляя все новые дизайны в стиле «Мифология».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, редизайн уже коснулся карточек Клубов «Леди», «Свои», «Персона», карточки Visa Classic. С 24 мая линейку дополнит дизайн с изображением Ярилы, который заменит действующий визуал Деваны в рамках Клуба «Свои».
Оформить карточку Visa Gold Клуба «Свои» можно на следующих условиях: срок действия — 4 года; валюта счета — BYN; стоимость от 25 рублей; может быть оформлена в дистанционных каналах и доставлена по почте.
Среди преимуществ карточки: мани-бэк 0,3% за безналичные операции в интернете; снятие наличных без комиссии до 500 BYN в месяц в банкоматах банков-резидентов; бесплатная смена ПИН-кода и оповещение о приходных и расходных операциях.
Заявку на понравившуюся карточку можно оставить в интернет-, М-банкинге, по ссылке либо в учреждениях банка.
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