В скором времени личный кабинет на сайте hаlvа.bу будет закрыт. Об этом сообщает ЗАО «МТБанк».

Согласно информации, расчетную выписку, график платежей и другую информацию можно будет посмотреть в Moby, в интернет-банке, в СМС или при погашении задолженности через ЕРИП, на email.

В случае возникновения вопросов банк рекомендует обращаться по номеру 509-99-99.