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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ЗАКРОЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ HАLVА.BУ
16:41 23.05.2023
В скором времени личный кабинет на сайте hаlvа.bу будет закрыт. Об этом сообщает ЗАО «МТБанк».
Согласно информации, расчетную выписку, график платежей и другую информацию можно будет посмотреть в Moby, в интернет-банке, в СМС или при погашении задолженности через ЕРИП, на email.
В случае возникновения вопросов банк рекомендует обращаться по номеру 509-99-99.
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