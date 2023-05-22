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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК УВЕЛИЧИЛ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ
12:15 23.05.2023
ЗАО «БТА Банк» увеличило срок кредитования на покупку недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок кредитования на приобретение новой и вторичной недвижимости, в том числе на рефинансирование кредитов других банков, выданных на приобретение недвижимости, увеличен до 10 лет.
Ознакомиться с кредитными продуктами банка можно здесь.
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