БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК УВЕЛИЧИЛ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

12:15 23.05.2023 ЗАО «БТА Банк» увеличило срок кредитования на покупку недвижимости. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок кредитования на приобретение новой и вторичной недвижимости, в том числе на рефинансирование кредитов других банков, выданных на приобретение недвижимости, увеличен до 10 лет. Ознакомиться с кредитными продуктами банка можно здесь.