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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПО КРЕДИТУ «ПРОЩЕ.NET» ПРИОРБАНКА НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ УСЛОВИЯ
10:01 23.05.2023
По электронному кредиту «Проще.net» с 22 мая 2023 года начали действовать новые условия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, если оформить кредит сроком на 1 год, то будет действовать ставка 9% годовых. При этом в первый месяц пользования кредитом она составит всего 0,0001% годовых.
Электронный кредит предоставляется на любые цели и доступен новым и действующим клиентам. Чтобы его оформить, достаточно заполнить онлайн-заявку в мобильном приложении или интернет-банке.
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