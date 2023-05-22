По электронному кредиту «Проще.net» с 22 мая 2023 года начали действовать новые условия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, если оформить кредит сроком на 1 год, то будет действовать ставка 9% годовых. При этом в первый месяц пользования кредитом она составит всего 0,0001% годовых.

Электронный кредит предоставляется на любые цели и доступен новым и действующим клиентам. Чтобы его оформить, достаточно заполнить онлайн-заявку в мобильном приложении или интернет-банке.