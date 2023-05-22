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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ИЮЛЯ В БНБ-БАНКЕ ВВОДИТСЯ КОМИССИЯ ЗА СНЯТИЕ ДЕНЕГ С КАРТ "1-2-3" ЗА РУБЕЖОМ
14:09 22.05.2023
ОАО "БНБ-Банк" с 1 июля 2023года вводит комиссию за снятие денег с карт "1-2-3" за рубежом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия составит 3%, но не менее 5 рублей от суммы, которую держатель карты желает снять за границей.
За снятие денег в банкоматах Белгазпромбанка на территории страны также придется платить: по рублевым счетам 1,5% (минимум 5 рублей) от суммы снятия, превышающей 2 тыс. рублей в месяц; по валютным - 1,5% от суммы (минимум 5 рублей) вне зависимости от суммы снятия в месяц.
В банкоматах других банков Беларуси владельцы карт "1-2-3" могут бесплатно снять 500 рублей, 500 долларов, 500 евро, 25 тыс. российских рублей в месяц. Если лимит превышен, то удерживается комиссия в размере 3% (не менее 5 рублей).
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