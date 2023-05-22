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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 31 МАЯ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 9,75% ГОДОВЫХ


12:18 22.05.2023

С 31 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,75% процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11% до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9% до 8,75% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 22 мая 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. В апреле 2023 года она составила 4,7% против 6% месяцем ранее. Основные компоненты индекса потребительских цен демонстрируют замедление. Годовая базовая инфляция снизилась до 4,6% с 5,6% а в предыдущем месяце, трендовая инфляция – до 4,6% c 6%, - говорится в сообщении регулятора.

В ближайшие месяцы Нацбанк ожидает сохранение низких месячных темпов прироста потребительских цен. Показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5%.

«Продолжается восстановление деловой активности. Объем кредитной поддержки банками организаций в национальной валюте увеличивается сопоставимо расширению платежеспособного спроса. Это происходит на фоне снижения процентных ставок, а также в рамках процесса девалютизации экономики. Средняя процентная ставка по вновь выдаваемым кредитам банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» юридическим лицам в апреле 2023 года составила 8,65% годовых против 8,97% процента месяцем ранее. Постепенно увеличивается внутреннее потребление, чему в том числе содействует расширение розничного кредитования», - отмечается в сообщении.

Проинфляционные риски Нацбанк по-прежнему оценивает как умеренные. Годовые темпы прироста рублевой денежной массы стабилизировались, но все еще остаются высокими. Ее активная часть растет быстрее по сравнению со срочными сбережениями населения.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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