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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) КОРРЕКТИРУЕТ УСЛОВИЯ ПО ПЕРЕВОДУ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ НА СЧЕТА ДРУГИХ БАНКОВ


10:22 22.05.2023

Банк ВТБ (Беларусь) с 24 мая возобновляет начисление комиссии за перечисление денежных средств в долларах США, евро и российских рублях с текущих и депозитных счетов физических лиц на счета, открытые в сторонних банках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер комиссии не превысит рыночный уровень и составит 2%. Минимальная сумма размера комиссии составит 25 евро и долларов в эквиваленте, максимум – 100. Для российской валюты минимум составит 1500, максимум – 8000 рублей в эквиваленте.

Размер комиссий за перечисление денежных средств в белорусских рублях остается без изменений и составляет 2%.
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