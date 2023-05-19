|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) КОРРЕКТИРУЕТ УСЛОВИЯ ПО ПЕРЕВОДУ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ НА СЧЕТА ДРУГИХ БАНКОВ
10:22 22.05.2023
Банк ВТБ (Беларусь) с 24 мая возобновляет начисление комиссии за перечисление денежных средств в долларах США, евро и российских рублях с текущих и депозитных счетов физических лиц на счета, открытые в сторонних банках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер комиссии не превысит рыночный уровень и составит 2%. Минимальная сумма размера комиссии составит 25 евро и долларов в эквиваленте, максимум – 100. Для российской валюты минимум составит 1500, максимум – 8000 рублей в эквиваленте.
Размер комиссий за перечисление денежных средств в белорусских рублях остается без изменений и составляет 2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2023
Курсы в банках
на 22.05.2023
Конвертация в банках
на 22.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте