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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 23 МАЯ БЕЛАРУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТКРЫТИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
17:59 19.05.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 23 мая 2023 года приостанавливает открытие договоров (прием денежных средств) и пополнение ранее открытых договоров по некоторым срочным банковским вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются следующих срочных отзывных вкладов в долларах США и евро: «Большие возможности» со сроками хранения 13, 18, 24, 36 месяцев; «Большие возможности онл@йн» со сроками хранения 13, 18, 24, 36 месяцев и «Отзывный для нерезидентов» со сроками хранения 13, 18, 24, 36 месяцев.
Приостанавливается открытие, прием и пополнение ранее открытых срочных безотзывных вкладов в евро: «Большие возможности» со сроками хранения 3, 6, 9 месяцев; «Большие возможности онл@йн» со сроками хранения 3, 6, 9 месяцев и «Безотзывный для нерезидентов» со сроками хранения 3, 6, 9 месяцев, а также в долларах США: «Большие возможности» со сроком хранения 3 месяца; «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 3 месяца и «Безотзывный для нерезидентов» со сроками хранения 3 месяца.
Подробную информацию о линейке вкладов можно получить по телефону Контакт-центра 147, на сайте и в отделениях Беларусбанка.
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