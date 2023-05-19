ОАО «АСБ Беларусбанк» с 23 мая 2023 года приостанавливает открытие договоров (прием денежных средств) и пополнение ранее открытых договоров по некоторым срочным банковским вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются следующих срочных отзывных вкладов в долларах США и евро: «Большие возможности» со сроками хранения 13, 18, 24, 36 месяцев; «Большие возможности онл@йн» со сроками хранения 13, 18, 24, 36 месяцев и «Отзывный для нерезидентов» со сроками хранения 13, 18, 24, 36 месяцев.

Приостанавливается открытие, прием и пополнение ранее открытых срочных безотзывных вкладов в евро: «Большие возможности» со сроками хранения 3, 6, 9 месяцев; «Большие возможности онл@йн» со сроками хранения 3, 6, 9 месяцев и «Безотзывный для нерезидентов» со сроками хранения 3, 6, 9 месяцев, а также в долларах США: «Большие возможности» со сроком хранения 3 месяца; «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 3 месяца и «Безотзывный для нерезидентов» со сроками хранения 3 месяца.

Подробную информацию о линейке вкладов можно получить по телефону Контакт-центра 147, на сайте и в отделениях Беларусбанка.