БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ПЕРВУЮ СОЗДАННУЮ НЕЙРОСЕТЯМИ БАНКОВСКУЮ РЕКЛАМУ

13:52 19.05.2023 ВТБ (Беларусь) запустил полностью сгенерированную нейросетями рекламную кампанию платежной карты MORE. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, технология позволила достичь высокой четкости и детальной прорисовки всех элементов макетов, максимально приближенных к фотоработам с реальными моделями. По задумке, реклама карты MORE на базе платежной системы «Мир» предлагает окунуться на морскую глубину с множеством возможностей. Образы для этого сгенерировала нейросеть Midjourney, а отдельные элементы доработала DALL·E 2. «Следуя последним трендам, ВТБ (Беларусь) тестирует новые инструменты, которые трансформируют привычную жизнь. Использовать нейросети можно в самых разных областях, в том числе и в маркетинге. Это доказывает первая банковская реклама, созданная в философии Ai Art, которая станет украшением городской среды и наполнит ее новой эстетикой. По уровню детализации и качеству исполнения результат сопоставим с работами фотографов или творчеством именитых художников», – отметила начальник отдела рекламы, общественных связей и маркетинга ВТБ (Беларусь) Мария Русак. MORE от ВТБ (Беларусь) с зачислением средств без комиссии позволяет совершать любые операции в Беларуси и других странах, где поддерживаются карты «Мир». В числе преимуществ продукта – бесплатное оформление, повышенный кешбэк за покупки в магазинах и интернете, а также высокие проценты на остаток средств на счете. Стать клиентом и выпустить виртуальную или пластиковую карту MORE можно за несколько минут в онлайн-сервисах или в любом офисе банка.