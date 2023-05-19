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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГУ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА-РЕЗИДЕНТА КНР
09:58 19.05.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новую информационную услугу – проверка контрагента-резидента Китайской Народной Республики, зарегистрированного на территории Континентального Китая.
«Беларусбанк – единственное финансовое учреждение Беларуси с постоянно работающим офисом в Континентальном Китае, которое обладает достаточными ресурсами и опытом по организации на регулярной основе оперативной проверки благонадежности и деловой репутации китайских контрагентов. Нами организован прямой доступ к китайским специализированным источникам надежной информации об организациях Континентального Китая», - сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации.
В Беларусбанке отметили, что проверка китайских компаний – важнейший этап в выстраивании деловых взаимоотношений с Китаем. Беларусбанк относит вопросы по данному направлению к группе часто задаваемых со стороны корпоративных клиентов в своих учреждениях на всей территории республики.
Результаты проверки банком китайских организации могут быть использованы белорусскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении ими комплексной оценки основных рисков, связанных с началом деловых отношений с китайскими компаниями.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
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