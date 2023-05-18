ВТБ (Беларусь) и электронная торговая площадка «Росэлторг» 29 мая проведут бесплатный вебинар для белорусских компаний, которые планируют выйти на российский рынок госзакупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вебинар «Выход на российский рынок госзакупок: возможности, перспективы, риски» позволит узнать, как увеличить продажи своих товаров и услуг, став поставщиком для государственных и муниципальных нужд без открытия юрлица в России и спецсчета в российском банке.

Спикеры ВТБ (Беларусь) и «Росэлторг» и расскажут про особенности нормативного регулирования закупочной деятельности в России, возможности и преференции для белорусских компаний, а также о порядке получения и применения независимых банковских гарантий, необходимых для обеспечения участия компаний в госзакупках.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов.

ВТБ (Беларусь) является одним из банков-гарантов, уполномоченных выдавать независимые прямые гарантии для обеспечения участия белорусских компаний в российских госзакупках. Они позволяют участвовать в закупочной деятельности без открытия юридического лица в России и счета в российском банке.

Электронная площадка «Росэлторг» – крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тысяч заказчиков и более 650 тысяч поставщиков.