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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЗАРАБОТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ ДЕНЕГ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ


14:10 18.05.2023

18 мая 2023 года в Международный день музеев начинает работу официальный сайт Музея денег Национального банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, главной особенностью сайта является возможность совершить виртуальный тур по залам Музея денег и ознакомиться с его экспозицией в режиме онлайн.

На сайте размещен виртуальный каталог, который содержит информацию о предметах, не только экспонируемых в Музее денег, но и хранящихся в его запасниках. Также на сайте собраны и систематизированы научные материалы по нумизматике, бонистике, истории банковского дела и денежного обращения на территории Беларуси.

Кроме того, реализована функция онлайн-бронирования экскурсий в Музей денег.

Сайт музея будет интересен не только профессионалам – экспертам в области нумизматики, коллекционерам, музейным специалистам, педагогам, – но и всем, кто увлекается историей Беларуси.

Музей денег Национального банка создан в 1996 году и в настоящее время имеет статус государственного музея.

В музее собраны уникальные ценности, отражающие историю денежного обращения и кредитно-финансовых учреждений на территории Беларуси с древнейших времен до наших дней, а также деятельность Национального банка как эмиссионного центра страны. Многие артефакты из коллекции Музея денег в полной мере можно считать национальным достоянием Беларуси.

Посетить Музей денег можно в составе организованной группы в сопровождении сотрудников музея по предварительной записи. Группы численностью более 20 человек могут быть разделены на подгруппы. Посещение музея бесплатное.
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