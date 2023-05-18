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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В ИНВАЛЮТЕ
12:36 18.05.2023
ОАО «БНБ-Банк» вводит комиссию за ведение счетов в инвалюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 5 июня вводится комиссия за ведение счетов в долларах США и (или) евро при наличии совокупного остатка на последний рабочий день месяца, превышающего $50 тыс. в эквиваленте.
Размер комиссии с 5 июня составит 0,1% от суммы, минимум 500 BYN.
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