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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В ИНВАЛЮТЕ


12:36 18.05.2023

ОАО «БНБ-Банк» вводит комиссию за ведение счетов в инвалюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 5 июня вводится комиссия за ведение счетов в долларах США и (или) евро при наличии совокупного остатка на последний рабочий день месяца, превышающего $50 тыс. в эквиваленте.

Размер комиссии с 5 июня составит 0,1% от суммы, минимум 500 BYN.
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