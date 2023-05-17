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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК 24 МАЯ ПРОВОДИТ БИЗНЕС-СЕМИНАР ПО ВЭД


11:33 18.05.2023

ЗАО «РРБ-Банк» приглашает принять участие в бизнес-семинаре в РРБ-ХАБ, который состоится 24 мая 2023 года онлайн (zoom конференция) в 15:00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, тема мероприятия – «Внешнеэкономическая деятельность при импорте и экспорте товаров».

Спикером выступает Мария Шумская (действующий главный бухгалтер, зарегистрирована индивидуальным предпринимателем с 2009 г., перерегистрирована в 2016 г., осуществляет ведение бухгалтерского, налогового, кадрового и управленческого учета в различных сферах деятельности на территории Республики Беларусь, опыт работы более 10 лет, программист 1С, блогер).

Программа бизнес-семинара следующая:

1. ВЭД: от теории до практики.

2. Документооборот при импорте и экспорте.

3. Налогообложение: НДС, налог на доходы иностранных юридических лиц, оффшорный сбор.

4. Отчетность: НДС, отходы, статистическая декларация.

5. Ценообразование: экономическое обоснование.

6. Ответы на вопросы.

Для записи на семинар необходимо забронировать место на сайте РРБ-ХАБа в разделе Мероприятия.

В день проведения мероприятия на электронную почту будет выслано письмо со ссылкой и данными для входа в конференцию. Также ссылка для входа будет размещена на сайте РРБ-ХАБа.
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