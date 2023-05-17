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РРБ-БАНК 24 МАЯ ПРОВОДИТ БИЗНЕС-СЕМИНАР ПО ВЭД

11:33 18.05.2023 ЗАО «РРБ-Банк» приглашает принять участие в бизнес-семинаре в РРБ-ХАБ, который состоится 24 мая 2023 года онлайн (zoom конференция) в 15:00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, тема мероприятия – «Внешнеэкономическая деятельность при импорте и экспорте товаров». Спикером выступает Мария Шумская (действующий главный бухгалтер, зарегистрирована индивидуальным предпринимателем с 2009 г., перерегистрирована в 2016 г., осуществляет ведение бухгалтерского, налогового, кадрового и управленческого учета в различных сферах деятельности на территории Республики Беларусь, опыт работы более 10 лет, программист 1С, блогер). Программа бизнес-семинара следующая: 1. ВЭД: от теории до практики. 2. Документооборот при импорте и экспорте. 3. Налогообложение: НДС, налог на доходы иностранных юридических лиц, оффшорный сбор. 4. Отчетность: НДС, отходы, статистическая декларация. 5. Ценообразование: экономическое обоснование. 6. Ответы на вопросы. Для записи на семинар необходимо забронировать место на сайте РРБ-ХАБа в разделе Мероприятия. В день проведения мероприятия на электронную почту будет выслано письмо со ссылкой и данными для входа в конференцию. Также ссылка для входа будет размещена на сайте РРБ-ХАБа.