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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК 24 МАЯ ПРОВОДИТ БИЗНЕС-СЕМИНАР ПО ВЭД
11:33 18.05.2023
ЗАО «РРБ-Банк» приглашает принять участие в бизнес-семинаре в РРБ-ХАБ, который состоится 24 мая 2023 года онлайн (zoom конференция) в 15:00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, тема мероприятия – «Внешнеэкономическая деятельность при импорте и экспорте товаров».
Спикером выступает Мария Шумская (действующий главный бухгалтер, зарегистрирована индивидуальным предпринимателем с 2009 г., перерегистрирована в 2016 г., осуществляет ведение бухгалтерского, налогового, кадрового и управленческого учета в различных сферах деятельности на территории Республики Беларусь, опыт работы более 10 лет, программист 1С, блогер).
Программа бизнес-семинара следующая:
1. ВЭД: от теории до практики.
2. Документооборот при импорте и экспорте.
3. Налогообложение: НДС, налог на доходы иностранных юридических лиц, оффшорный сбор.
4. Отчетность: НДС, отходы, статистическая декларация.
5. Ценообразование: экономическое обоснование.
6. Ответы на вопросы.
Для записи на семинар необходимо забронировать место на сайте РРБ-ХАБа в разделе Мероприятия.
В день проведения мероприятия на электронную почту будет выслано письмо со ссылкой и данными для входа в конференцию. Также ссылка для входа будет размещена на сайте РРБ-ХАБа.
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