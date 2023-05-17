Национальный банк Беларуси с 18 мая 2023 г. выпускает в обращение золотую слитковую (инвестиционную) монету «Славянка» 2023 года выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускается монета номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, диаметром 21,87 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 5000 штук.

Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.

Аверс: вверху по кругу – надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; под ним – год чеканки и номинал 50 РУБЛЁЎ, слева – проба сплава, справа – масса монеты.

Реверс: в центре – рельефное изображение портрета молодой славянки с маленьким ребенком на руках, по бокам – две райские птички, дополняющие духовную составляющую композиции; вверху по кругу –надпись: СЛАВЯНКА.

Монета отчеканена на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством анциркулейтед.

Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.