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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛ СВОЕ ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МОЗЫРЕ
17:56 16.05.2023
Сбер Банк (Беларусь) 16 мая открыл свое первое отделение в Мозыре (ул. Советская, 130).
Здесь жители города смогут получить все актуальные банковские услуги для частных клиентов и бизнеса.
Отделение будет работать шесть дней в неделю: в режиме с 9:00 до 19:00 по будним дням и с 10:00 до 15:00 по субботам.
Кроме того, в нем предусмотрена круглосуточная зона 24/7 с банкоматом, который поддерживает не только выдачу наличных, но также их прием, чтобы клиенты могли в любое время пополнить баланс своих банковских карт.
Еще один банкомат и инфокиоск расположены в зале.
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