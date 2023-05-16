Сбер Банк (Беларусь) 16 мая открыл свое первое отделение в Мозыре (ул. Советская, 130).

Здесь жители города смогут получить все актуальные банковские услуги для частных клиентов и бизнеса.

Отделение будет работать шесть дней в неделю: в режиме с 9:00 до 19:00 по будним дням и с 10:00 до 15:00 по субботам.

Кроме того, в нем предусмотрена круглосуточная зона 24/7 с банкоматом, который поддерживает не только выдачу наличных, но также их прием, чтобы клиенты могли в любое время пополнить баланс своих банковских карт.

Еще один банкомат и инфокиоск расположены в зале.