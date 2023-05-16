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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРОВАЛ КРУПНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
11:46 16.05.2023
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в 2021-2022 годах выделило порядка 70 млн белорусских рублей на строительство свиноводческого репродуктора на 3600 голов в ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» (Могилевская область).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, открытие нового объекта состоялось 13 мая 2023 г.
Отмечается, что ежегодно репродуктор планирует производить около 100 тыс. голов поросят высокопродуктивных пород. Их будут доращивать до 32 кг и после достижения 80-дневного возраста передавать для заключительного откорма на уже действующие свинокомплексы. Племенным маточным поголовьем репродуктор заполнится уже в первом полугодии этого года: каждый месяц с мая по август сюда будут завозить по 900 голов свиней. В итоге здесь обоснуются 3,6 тыс. голов основных свиноматок. После этого спустя четыре месяца будут получены первые поросята. На проектную мощность репродуктор выйдет уже к 2024 году.
На территории нового репродуктора расположилось около 50 зданий и сооружений. Это восемь свинарников для опороса, осеменения, содержания супоросных свиноматок и поросят; несколько станций для перекачки стоков, кремирования, хранения биологических отходов; ряд дезбарьеров и санитарных фильтров. Построена водонапорная башня, водозабор и станция обезжелезивания, два навозохранилища на 600 тыс. тонн каждая.
Утверждается, что «комплекс создан по последнему слову техники», поэтому ручной труд здесь сведен к минимуму – все процессы автоматизированы.
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