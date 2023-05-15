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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ЗАПУСТИЛ ДЕПОЗИТ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
10:14 16.05.2023
ЗАО «Альфа-Банк» запустило депозит в китайских юанях для премиальных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты А-Private могут оформить депозит в китайских юанях в продукте Альфа-Private (безотзывный) на 3, 6, 12 и 24 месяца по ставке до 3,25% годовых.
Сумма - от 500 до 3 500 тыс. CNY.
Новые клиенты могут открыть депозит после оформления Пакета решений A-Private.
Подробности можно узнать у персонального менеджера.
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