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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ВЫПУСТИЛ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ, НА КОТОРОЙ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
13:27 15.05.2023
ОАО «Паритетбанк» выпустило платежную карту, на которой можно заработать.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет о новой банковской карте #КОМБОкарта, которую предлагается оформить как действующим, так и новым клиентам.
Карта в белорусских рублях может быть зарплатной или открыта самостоятельно. #КОМБОкарта работает на двух платежных системах – Белкарт-Премиум и Mastercard Standart.
Главным преимуществом карты в банке называют возможность экономить и получать дополнительных доход – 1,2% мани-бэка за безналичные траты. Причем не важно, оплатил человек товар или услугу, покупка была совершена в интернете или офлайн-магазине. Подключена #КОМБОкарта к программе лояльности «Моцная картка», что дает возможность получать дополнительный мани-бэк, накапливать баллы и обменивать их на скидки от партнеров. А это десятки предложений в популярных кафе и ресторанах, магазинах, торговых центрах, точках сервисного обслуживания (СТО, химчистки, ремонт обуви, клининг и т.д.), местах развлечений и обучений.
Все денежные возвраты в виде мани-бэк суммируются.
Кроме этого, у карточки есть дополнительное преимущество – возврат в виде 2% годовых на остаток по счету.
Что касается условий, которые нужно соблюсти, чтобы получать мани-бэк за расчет картой, то минимальная сумма операций оплаты товаров или услуги должна составлять всего 10 BYN. Денежное вознаграждение владелец карты получает в последний банковский день месяца.
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