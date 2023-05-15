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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОГРАНИЧИЛ ОТПРАВКУ НЕКОТОРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
11:36 15.05.2023
ОАО «Технобанк» с 15 мая 2023 года временно приостановило прием долларов США и евро для целей отправки денежных переводов через системы международных денежных переводов Золотая Корона, Юнистрим и Contact.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отправка денежных переводов по указанным системам будет осуществляться путем приема белорусских и/или российских рублей (при наличии в системах такой возможности) с конверсией в доллары США и/или евро внутри систем международных денежных переводов, по курсам систем международных денежных переводов.
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