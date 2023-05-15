ОАО «Технобанк» с 15 мая 2023 года временно приостановило прием долларов США и евро для целей отправки денежных переводов через системы международных денежных переводов Золотая Корона, Юнистрим и Contact.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отправка денежных переводов по указанным системам будет осуществляться путем приема белорусских и/или российских рублей (при наличии в системах такой возможности) с конверсией в доллары США и/или евро внутри систем международных денежных переводов, по курсам систем международных денежных переводов.