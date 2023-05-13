ЗАО «Цептер Банк» запускает серию карт Visa Infinite.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, платежный инструмент Visa Infinite - это участие в специальной программе «Мир привилегий Visa» и в международной программе от ПС Visa Lounge Key; бесплатное предоставление услуги «SMS-оповещение»; ежемесячная выписка с детализацией; регистрация и бесплатное пользование услугой «Цептер онлайн»; возможность совершать P2P переводы между карточками «Цептер Банк» без комиссии и пополнение, снятие наличных денежных средств в кассах и банкоматах «Цептер Банк» без комиссии.

Кроме того, это возможность снятия наличных денежных средств в устройствах других банков в Беларуси и за рубежом; оплата товаров и услуг с использованием банковской платежной карточки без комиссии; возможность пополнения банковской платежной карточки безналичным путем; бесплатное пополнение банковской платежной карточки в ЕРИП; оплата покупок в одно касание с технологией PayWave; безопасные платежи в сети интернет с технологией Verified by Visa (3D Secure).

Карта выпускается на 3 года (36 месяцев) и стоит 1300 BYN единоразово. Обслуживание карточки на все 3 года бесплатно.

Срок изготовления Visa Infinite составляет от 1 до 3 рабочих дней.