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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ЗАПУСКАЕТ ПРЕМИАЛЬНУЮ КАРТУ VISA INFINITE
17:17 13.05.2023
ЗАО «Цептер Банк» запускает серию карт Visa Infinite.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, платежный инструмент Visa Infinite - это участие в специальной программе «Мир привилегий Visa» и в международной программе от ПС Visa Lounge Key; бесплатное предоставление услуги «SMS-оповещение»; ежемесячная выписка с детализацией; регистрация и бесплатное пользование услугой «Цептер онлайн»; возможность совершать P2P переводы между карточками «Цептер Банк» без комиссии и пополнение, снятие наличных денежных средств в кассах и банкоматах «Цептер Банк» без комиссии.
Кроме того, это возможность снятия наличных денежных средств в устройствах других банков в Беларуси и за рубежом; оплата товаров и услуг с использованием банковской платежной карточки без комиссии; возможность пополнения банковской платежной карточки безналичным путем; бесплатное пополнение банковской платежной карточки в ЕРИП; оплата покупок в одно касание с технологией PayWave; безопасные платежи в сети интернет с технологией Verified by Visa (3D Secure).
Карта выпускается на 3 года (36 месяцев) и стоит 1300 BYN единоразово. Обслуживание карточки на все 3 года бесплатно.
Срок изготовления Visa Infinite составляет от 1 до 3 рабочих дней.
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