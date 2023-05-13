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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТАМ


15:20 13.05.2023

ВТБ (Беларусь) снижает ставки по базовым программам розничного кредитования до 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, улучшены условия по продуктам «Дальше – меньше», «Проще в онлайн», «На все про все», «Автокредит без залога» и «Все только начинается».

«Дальше-меньше» – один из наиболее востребованных у клиентов потребительских кредитов с возможностью ежегодно снижать по нему ставку. Получить займ можно на сумму до 30 тысяч белорусских рублей сроком до 5 лет.

По программе «Проще в онлайн» без обращения в офис можно получить до 15 тысяч рублей на любые цели на срок до 7 лет, даже если до этого клиент ни разу не пользовался услугами банка. Для этого достаточно самостоятельно зарегистрироваться в интернет-банке или приложении VTB mBank.

Стать автовладельцем с финансовой поддержкой ВТБ (Беларусь) можно, оформив «Автокредит без залога» на сумму до 35 тысяч рублей на срок до 7 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и с помощью онлайн-сервисов. Первые 3 месяца действует пониженная ставка.

«ВТБ (Беларусь) разработал свою линейку розничных кредитов, опираясь на конкретные потребности клиентов. В первом квартале банк предоставил на эти цели порядка 50 тысяч займов, и интерес к потребительскому кредитованию продолжает расти с учетом фактора сезонности. В этом году мы уже несколько раз улучшали условия по нашим карточным продуктам и приняли решение значительно снизить ставки по кредитам наличными и автокредиту, чтобы повысить их доступность», – отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Оформить потребительский кредит в ВТБ (Беларусь) можно в офисе, кредитном центре или дистанционных каналах банка. Для получения кредита по базовым программам до 15 тысяч белорусских рублей необходим только паспорт.
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