Только за первые четыре месяца 2023 года Белинвестбанк заключил договоров на цели инвестиционной деятельности на общую сумму порядка 200 млн белорусских рублей. Из них уже профинансированы проекты на 115 млн. Такую информацию представил участникам форума «Импортозамещение: новые проекты, новая реальность» заместитель председателя правления Белинвестбанка Дмитрий Романовский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он принял участие в панельной дискуссии «Финансирование импортозамещающих инвестпроектов: диалог с финансовыми институтами».

По словам Дмитрия Романовского, на сегодня перечень возможностей Белинвестбанка и инструментов по финансированию импортозамещающих проектов огромный, все зависит от того, какие задачи необходимо решить.

«Я всегда подчеркиваю, что наш принцип работы – индивидуальный подход. В зависимости от потребностей компании, сферы ее деятельности, размеров бизнеса, необходимых объемов финансирования мы предлагаем набор продуктов и услуг, которые подойдут под реализацию именно этого проекта», – отметил он.

Дмитрий Романовский выделил и наиболее популярные у бизнеса продукты банка.

Инвестиционное кредитование для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет собственных ресурсов банка.

Поддержка импортозамещения в рамках финансирования за счет ресурсов Банка развития.

Бизнес-гарантия для среднего, крупного и крупнейшего бизнеса. В рамках данного продукта максимально сокращен пакет документов и упрощен процесс оформления гарантии. Процедура рассмотрения не занимает более трех рабочих дней.

Программа «Процентов.Net» – мощный инструмент, который позволяет получить финансирование на покупку нужного сырья, товаров, оборудования или услуги по невероятно низкой процентной ставке – 0,00001% годовых. При этом поставщик товара получает 100% предоплату за свой товар или работу (услугу), тем самым исключая риск неплатежа или роста дебиторской задолженности. В рамках программы компании могут выступать как партнерами, так и кредитополучателями.

Поддержка Экологичного бизнеса. Будучи Первым ЭкоЛогичным банком, Белинвестбанк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами Республики Беларусь, условия финансирования экологичных проектов («зеленые» проекты).

Финансирование в рамках Программы Министерства промышленности и торговли России по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции российского производства. Данное финансирование предоставляется под страховку экспортного кредитного агентства ЭКСАР, РФ.

Банковские гарантии для целей участия в государственных (муниципальных) закупках в Российской Федерации в рамках федеральных законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 и № 223-ФЗ 18.07.2011.

В рамках форума организаторы постарались собрать на одной площадке основных игроков рынка, формирующих инфраструктуру для реализации инвестпроектов в Беларуси: бизнес, государственные органы власти и управления, финансовые институты, свободные экономические зоны и индустриальные парки. На мероприятии были анонсированы новые механизмы поддержки импортозамещающих проектов, которые должны появиться в ближайшее время. Речь идет о господдержке и гарантиях закупки продукции за счет бюджета. Они включены в проект закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь». В ближайшее время документ будет внесен в парламент.