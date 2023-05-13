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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОЛИЧЕСТВО ВКЛАДЧИКОВ В БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ ЗА I КВАРТАЛ СНИЗИЛОСЬ ПОЧТИ НА 12 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
12:18 13.05.2023
За I квартал 2023 г. общее количество вкладчиков в белорусских банках снизилось на 11 935 человек (по-прежнему за счет вкладов в иностранной валюте) и на 1 апреля 2023 года составило 1 074 821 человек. Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка «Обследование по реализации банковского принципа "Знай своего клиента" за I квартал 2023 года.
В то же время данная величина снижения в рассматриваемом периоде в два раза меньше по сравнению с динамикой прошлого квартала.
По информации банков-участников обследования, объем вкладов, размещенных с помощью системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО) за I квартал 2023 г. составил 812,64 млн рублей, или 17,2% от общего объема размещенных физическими лицами вкладов.
При этом снижение объемов таких вкладов замедлилось. За I квартал 2023 г. они сократились на 62,27 млн рублей при их снижении в IV квартале 2022 г. на 339,13 млн рублей.
По сравнению с предыдущим кварталом значительно снизилось количество досрочно расторгнутых договоров, особенно по вкладам в национальной валюте.
Всего за отчетный квартал вкладчиками досрочно расторгнуто договоров вклада на сумму 222,59 млн рублей, что составляет 4,7% от общего объема размещенных вкладов физических лиц.
В целом за I квартал 2023 г. по окончании срока продлено действие договоров вклада на сумму 1 154,42 млн рублей, что составляет 24,4% от общего объема размещенных вкладов физических лиц.
Сохранилась тенденция увеличения интереса на продление именно валютных вкладов по окончании их срока.
В целом за I квартал 2023 г. по окончании срока продлено действие договоров вклада на сумму 1 154,42 млн рублей, что составляет 24,4% от общего объема размещенных вкладов физических лиц.
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