Доля срочных банковских вкладов (депозитов) населения Беларуси в национальной валюте за I квартал 2023 г. увеличилась с 39,2% до 40,3%. Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка «Обследование по реализации банковского принципа "Знай своего клиента" за I квартал 2023 года.

Отмечается, что такой тенденции способствовали устойчивые темпы роста рублевых вкладов, которые на 1 апреля 2023 г. составили 6,83 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2023 г. на 360 млн рублей, или на 5,5%.

По информации банков-участников обследования, валютные вклады уменьшились на $120 млн, или на 3,2% и на отчетную дату составили $3,55 млрд.

Удельный вес средств вкладчиков-резидентов в общем объеме размещенных вкладов за I квартал 2023 г. практически не изменился и на 1 апреля 2023 г. составил 97,6%.

При этом сохранилась тенденция преимущественного роста безотзывных вкладов, которые за I квартал 2023 г. увеличились на 358 млн рублей, а их доля достигла 77,7%.

Рублевые вклады у женщин и мужчин в I квартале 2023 г. прирастали практически одинаковыми темпами. В то же время вклады в иностранной валюте более активно сократились за рассматриваемый период у мужчин.

В большей степени рост остатков вкладов отмечается у женщин, как по отзывным, так и по безотзывным вкладам (на 3,1% и 3,0% соответственно).

Структура вкладов по возрастным группам сохранилась с преобладанием в ней доли вкладов мужчин и женщин от 64 лет и старше.