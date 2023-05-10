ЗАО «МТБанк» анонсировало запуск новой программы кредитования недвижимости под названием «Счастливы в месте», которая поможет решить квартирный вопрос для многих белорусов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, можно получить кредит до 200 тыс. рублей на покупку жилья в любой точке Беларуси, что позволяет приобрести недвижимость как в столице, так и в регионах.

Срок кредита от 5 до 20 лет позволяет гибко планировать свой бюджет и выбирать оптимальные варианты погашения кредита без дополнительных комиссий и штрафов.

Одним из ключевых плюсов программы является гибкий подход к обеспечению кредитования: до 100 тыс. рублей – под залог недвижимости; от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – под залог недвижимости и поручительство одного человека.

У кредита предусмотрен грейс-период (льготный период уплаты процентов) первые 12 месяцев (включая месяц подписания кредитного договора) по фиксированной сниженной процентной ставке – 14,5%, далее – 15,4% (ставка овернайт НБ РБ, увеличенная в 1,4 раза).

Каждый месяц клиенты будут выплачивать одинаковый платеж (аннуитетный график платежей), что облегчает планирование бюджета и позволяет не тратить больше средств на платежи первые годы.

Продукт уже доступен для оформления.