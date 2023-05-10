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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ПО SMS-ОПОВЕЩЕНИЮ БЕЛИНВЕСТБАНКА РАСШИРИЛАСЬ


15:00 10.05.2023

Линейка тарифных планов по SMS-оповещению ОАО «Белинвестбанк» расширилась.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новинка – «Оптима плюс» – это неограниченное количество сообщений по расходным и приходным операциям по всем карточкам. Абонентская плата по пакету составляет 7 белорусских рублей в месяц. Соответствующие изменения внесены в Сборник размеров платы (вознаграждений).

Услуга «SMS-оповещение» – это своеобразная защита ваших денежных средств от мошеннических действий, так как она позволяет контролировать в режиме реального времени все операции, осуществляемые по вашей платежной карточке. Банк SMS-сообщением, отправленным на номер мобильного телефона клиента, уведомляет о каждой операции по счету, совершенной с использованием карточки или ее реквизитов. Клиент будет получать информацию и о некоторых сервисных операциях, связанных с использованием карточки, например, его уведомят об окончании срока ее действия, блокировке или разблокировке.

Подключить новый тарифный план «Оптима плюс» можно в любом подразделении банка либо дистанционно. В системе Интернет-банкинг или Мобильном приложении во вкладке «Карты» нужно выбрать «SMS-оповещение». Активация услуги осуществляется после 9.00 на следующей день после подключения и списания ежемесячной платы.

Если клиент является пользователем пакетов обслуживания физических лиц «Люкс» и «VIP» либо держателем карточек Платинум или Инфинит, то тарифный план «Оптима плюс» подключается бесплатно.

Помимо «Оптима плюс», сегодня Белинвестбанк предлагает еще четыре тарифных плана на выбор:

«Индивидуальный», который включает неограниченное количество SMS-сообщений по всем операциям (расходным и приходным) с одной выбранной карточкой. Плата за пользование – 3,4 белорусского рубля в месяц.

«Международный» – это неограниченное количество SMS-сообщений по всем расходным операциям, совершенным за пределами Беларуси, с одной карточкой, выбранной клиентом. Цена – 2 белорусских рубля в месяц;

«Приходный» – тарифный план, включающий неограниченное количество SMS-сообщений по всем приходным операциям с одной выбранной карточкой. Стоимость пакета – 1,9 белорусского рубля в месяц;

«Расчетливый» – это неограниченное количество SMS-сообщений по всем расходным операциям с одной карточкой, выбранной клиентом. Его стоимость – 2, белорусского рубля в месяц.
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