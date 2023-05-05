«Приорбанк» ОАО с 5 мая 2023 года расширило возможности переводов по карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит на разовую операцию по дебетовым и кредитным карточкам по переводу денежных средств на карточки иных банков увеличен с 900 до 3 000 BYN, а месячный лимит — до 20 000 BYN. При этом на иных интернет-площадках и сервисах для переводов дневной лимит составляет 200 BYN.

Кроме того, расширяется перечень стран, доступных для переводов. С полным списком стран, а также более подробной информацией о лимитах можно ознакомиться по ссылке.

Помимо этого, с 5 мая появляется возможность переводов на карты МИР в банкоматах Приорбанка.