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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДОВ ПО КАРТОЧКАМ
11:54 10.05.2023
«Приорбанк» ОАО с 5 мая 2023 года расширило возможности переводов по карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит на разовую операцию по дебетовым и кредитным карточкам по переводу денежных средств на карточки иных банков увеличен с 900 до 3 000 BYN, а месячный лимит — до 20 000 BYN. При этом на иных интернет-площадках и сервисах для переводов дневной лимит составляет 200 BYN.
Кроме того, расширяется перечень стран, доступных для переводов. С полным списком стран, а также более подробной информацией о лимитах можно ознакомиться по ссылке.
Помимо этого, с 5 мая появляется возможность переводов на карты МИР в банкоматах Приорбанка.
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