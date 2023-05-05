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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH RATINGS ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГ БАНКА РАЗВИТИЯ
10:57 10.05.2023
Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Банка развития в иностранной валюте с СС до С, который соответствует преддефолтному состоянию.
В национальной валюте он сохранен на уровне ССС.
Как поясняется в пресс-релизе агентства, решение принято на фоне объявленного Банком развития переноса купонных выплат по долларовым облигациям до 2 мая 2024 года – даты погашения ценных бумаг.
Fitch также предупредило, что понизит рейтинг Банка развития до ограниченного дефолта, если выплата за 2 мая 2023 года не состоится в течение 14 дней.
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