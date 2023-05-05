Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Банка развития в иностранной валюте с СС до С, который соответствует преддефолтному состоянию.

В национальной валюте он сохранен на уровне ССС.

Как поясняется в пресс-релизе агентства, решение принято на фоне объявленного Банком развития переноса купонных выплат по долларовым облигациям до 2 мая 2024 года – даты погашения ценных бумаг.

Fitch также предупредило, что понизит рейтинг Банка развития до ограниченного дефолта, если выплата за 2 мая 2023 года не состоится в течение 14 дней.