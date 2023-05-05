Банки Беларуси ожидают во II и III кварталах дальнейшего снижения спроса на кредиты в инвалюте на фоне замедления смягчения условий кредитования. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка "Мониторинг условий банковского кредитования", в котором приводятся результаты анкетирования 21 банка.

"В I квартале 2023 года, несмотря на смягчение условий кредитования как в национальной, так и в иностранной валюте для всех категорий кредитополучателей, спрос на кредиты в иностранной валюте снизился. Согласно оценке участников обследования, во II и III кварталах 2023 года ожидается дальнейшее снижение спроса на кредиты в иностранной валюте", - говорится в обзоре.

В нем отмечается, что в I квартале 2023 года продолжилось повышение спроса на кредиты в белорусских рублях. В то же время имело место значительное снижение спроса на валютные кредиты, в основном со стороны крупного бизнеса. Во II квартале банки ожидают замедления роста спроса на кредиты в нацвалюте со стороны представителей бизнеса, а в III квартале аналогичная ситуация сложится у населения.

Представители банков прогнозируют, что во II и III кварталах будет расти спрос на изменение валюты обязательств по ранее предоставленным коротким кредитам в инвалюте на обязательства в белорусских рублях. При этом аналогичный спрос по долгосрочным займам будет снижаться.

Согласно информации, в I квартале условия кредитования смягчились как в национальной, так и в иностранной валюте под влиянием трехкратного снижения ставки рефинансирования суммарно на 1,5%. По оценке банков, во II и III кварталах ожидается дальнейшее смягчение условий кредитования во всех видах валют с одновременным уменьшением степени их ослабления.