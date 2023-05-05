|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК С 5 ИЮНЯ ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ
13:42 05.05.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 5 июня 2023 года вводит комиссию за обслуживание валютных счетов.
Согласно размещенной на сайте финучреждения информации, вводится комиссия за ведение счетов (в том числе счетов с карточкой) в долларах США и (или) евро при наличии совокупного остатка на последний рабочий день месяца, превышающего 50000 USD в эквиваленте.
При наличии более одного счета в долларах США и (или) евро, комиссия применится к суммарному остатку по счетам за вычетом 50000 USD в эквиваленте.
Размер комиссии с 5 июня составит 0,1% от суммы, минимум 500 BYN.
Комиссия взимается с любого счета клиента на усмотрение банка. Плата не взимается при наличии приостановлений/арестов/неисполненных денежных обязательств в АИС ИДО.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2023
Курсы в банках
на 05.05.2023
Конвертация в банках
на 05.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте