ОАО «БНБ-Банк» с 5 июня 2023 года вводит комиссию за обслуживание валютных счетов.

Согласно размещенной на сайте финучреждения информации, вводится комиссия за ведение счетов (в том числе счетов с карточкой) в долларах США и (или) евро при наличии совокупного остатка на последний рабочий день месяца, превышающего 50000 USD в эквиваленте.

При наличии более одного счета в долларах США и (или) евро, комиссия применится к суммарному остатку по счетам за вычетом 50000 USD в эквиваленте.

Размер комиссии с 5 июня составит 0,1% от суммы, минимум 500 BYN.

Комиссия взимается с любого счета клиента на усмотрение банка. Плата не взимается при наличии приостановлений/арестов/неисполненных денежных обязательств в АИС ИДО.