ВТБ (Беларусь) открыл онлайн-доступ к заявкам на кредиты и банковские гарантии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики, не являющихся клиентами банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заполнить форму на оформление продукта и получить решение по нему можно за несколько минут, подтвердив свой профиль в интернет-банке через межбанковскую систему идентификации.

Для компаний малого бизнеса кредиты и банковские гарантии доступны в белорусских или российских рублях на сумму до 200 тысяч белорусских рублей сроком до 3 лет. Дополнительно клиенты могут открыть в ВТБ (Беларусь) счет в любой валюте. После одобрения заявки специалист банка пригласит клиента в офис или приедет сам для подписания документов.

«Одна из главных задач банка – обеспечить доступное финансирование бизнесу Беларуси за счет конкурентных предложений и удобных сервисов. Сегодня услугами ВТБ (Беларусь) пользуется свыше 17 тысяч предпринимателей и компаний, которые более 90% операций совершают без личного обращения в офис. Новая возможность позволит еще большему числу клиентов малого бизнеса получить доступ к кредитным продуктам на выгодных условиях», – прокомментировал заместитель председателя ВТБ (Беларусь) Андрей Артышко.

В ВТБ (Беларусь) регистрация в интернет-банке для бизнеса занимает не более 10 минут. Безопасность доступа обеспечивается ключом ГосСУОК или СМС-подтверждением. Функционал доступен всем пользователям, которые имеют счета в любом из банков Беларуси.