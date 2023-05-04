ОАО «БНБ-Банк» с 5 мая 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменен лимит минимальной суммы для проведения международных платежей в долларах США (ранее действовал лимит для переводов в размере $5000.

Кроме того, снижена дополнительная комиссия за оказание услуги банковского перевода в USD/EUR через корреспондентские счета ОАО «БНБ-Банк» за пределами Беларуси, а также на счета получателей, открытых в Приорбанк ОАО, ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк» (только для EUR): USD с 1% до 0,7%, EUR с 2% до 1,9%.