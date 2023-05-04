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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ОТМЕНИЛИ ЛИМИТ МИНИМАЛЬНОЙ СУММЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ДОЛЛАРАХ
09:36 05.05.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 5 мая 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменен лимит минимальной суммы для проведения международных платежей в долларах США (ранее действовал лимит для переводов в размере $5000.
Кроме того, снижена дополнительная комиссия за оказание услуги банковского перевода в USD/EUR через корреспондентские счета ОАО «БНБ-Банк» за пределами Беларуси, а также на счета получателей, открытых в Приорбанк ОАО, ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк» (только для EUR): USD с 1% до 0,7%, EUR с 2% до 1,9%.
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