БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

CНИЖАЕТСЯ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ «СТАТУС – НАДЕЖНЫЙ»

13:46 04.05.2023 ОАО «СтатусБанк» с 4 мая 2023 года снижает размер процентов по вкладу «Статус – надежный». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка по депозиту снижается с 13,00% до 12,50% годовых.