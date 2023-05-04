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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
CНИЖАЕТСЯ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ «СТАТУС – НАДЕЖНЫЙ»
13:46 04.05.2023
ОАО «СтатусБанк» с 4 мая 2023 года снижает размер процентов по вкладу «Статус – надежный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка по депозиту снижается с 13,00% до 12,50% годовых.
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