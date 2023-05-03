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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ПРОДУКТ «БЮДЖЕТНАЯ КОПИЛКА» ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:55 04.05.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новый пакет услуг «Бюджетная копилка» с открытием счета для накопления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, главная особенность счета – возможность откладывать денежные средства для будущих платежей и получать дополнительный доход на имеющийся остаток.
Новый пакет услуг позволяет иметь специальный счет (счет-копилку), который можно пополнять и получать начисления от 0,5% до 0,75% годовых на остаток. Накопленной суммой можно оплачивать только платежи в республиканские и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды.
Преимущества нового пакета услуг и наличия счета-копилки: предприниматели снижают риски получения пени и приостановления операций по счетам со стороны налоговых органов; бизнесмены получают возможность резервировать деньги для оплаты налогов; повышается прозрачность бизнеса; пополнение возможно со счета клиента, открытого в другом банке, и со счетов контрагентов.
Клиент самостоятельно определяет: размер накапливаемых денежных средств и период их накопления; график перечисления на счет; срок уплаты налогов и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды.
Абонплата по пакету услуг «Бюджетная копилка» составляет 5 рублей в месяц.
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