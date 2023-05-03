«Приорбанк» ОАО с 2 мая 2023 года снизило процентные ставки по отдельным кредитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по электронному кредиту «Проще.net» процентная ставка в первый месяц пользования кредитом составит 0,0001% (ставка рефинансирования НБ РБ (СР) – 9.9999 п.п.) годовых, со второго месяца – 14.9% (СР + 4.9 п.п.) годовых.

Электронный кредит «Просто Покупки» на приобретение товаров белорусских производителей можно оформить под 14% (СР + 4 п.п.) годовых.

Кредиты на недвижимость предоставляются действующим клиентам банка под ставку 14.9% (СР + 4.9 п.п.) годовых.