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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КРЕДИТАМ


09:58 04.05.2023

«Приорбанк» ОАО с 2 мая 2023 года снизило процентные ставки по отдельным кредитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по электронному кредиту «Проще.net» процентная ставка в первый месяц пользования кредитом составит 0,0001% (ставка рефинансирования НБ РБ (СР) – 9.9999 п.п.) годовых, со второго месяца – 14.9% (СР + 4.9 п.п.) годовых.

Электронный кредит «Просто Покупки» на приобретение товаров белорусских производителей можно оформить под 14% (СР + 4 п.п.) годовых.

Кредиты на недвижимость предоставляются действующим клиентам банка под ставку 14.9% (СР + 4.9 п.п.) годовых.
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