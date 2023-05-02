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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЧЕРЕЗ БЕЛКАРТ PAY ТЕПЕРЬ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬСЯ ЛЮБОЙ КАРТОЙ СБЕР БАНКА


14:46 03.05.2023

У клиентов Сбер Банка (Беларусь) появилась возможность привязать к приложению Белкарт Pay не только карты внутренней платежной системы, но и любые другие бесконтактные карточки (кроме карточек, по которым продлен срок действия), эмитированные Сбером.

Таким образом, держатели карт Сбер Банка снова могут оплачивать свои покупки смартфоном во всех организациях торговли и сервиса, где принимаются бесконтактные платежи.

«Сбер стремится делать свои продукты максимально простыми и удобными в использовании, а все востребованные сервисы — доступными. Бесконтактная оплата покупок смартфоном всегда пользовалась популярностью у наших клиентов, и сегодня благодаря сотрудничеству с платежной системой Белкарт мы снова можем предложить держателям карт Сбера такую возможность», - отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко.

Для совершения платежа необходим телефон с поддержкой технологии NFC на базе ОС Android 6.0 и выше с установленным приложением Белкарт Pay. Привязать к нему карту можно несколькими способами: по NFC, приложив карту с обратной стороны устройства; считыванием реквизитов с помощью камеры смартфона; вводом реквизитов вручную. После верификации по номеру телефона можно приступать к пользованию приложением.

При желании пользователь может добавить несколько своих карт и переключаться между ними на свое усмотрение либо назначить ту, которая будет применяться по умолчанию. Платежные реквизиты карт, привязанных к приложению, защищаются от постороннего доступа криптографическим шифрованием, а для совершения платежей генерируется одноразовый цифровой код — токен.

Пользоваться Белкарт Pay клиенты Сбера могут не только в Беларуси, но и за ее пределами: сервис работает в России и других странах.
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