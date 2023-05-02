БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ ОТКРЫТЬ ВКЛАДЫ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

13:06 03.05.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» с 3 мая 2023 года предлагает корпоративным клиентам размещение свободных денежных средств в безотзывные депозиты в китайских юанях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, разместить депозит можно на срок от 90 до 366 дней с максимальной доходностью до 2,5% годовых.