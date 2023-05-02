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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
10:05 03.05.2023
ОАО «Белгазпромбанк» с 2 мая 2023 года предлагает кредит на потребительские нужды «Энергичный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит выдается быстро, без поручителей, справки о доходах и залога можно получить до 20 тыс. BYN. В то же время поручители понадобятся, если одалживать у банка до 60 тыс. белорусских рублей.
Максимальный размер кредита «Энергичный» фактически ограничен лишь «ценностью» предмета залога: в случае, если нужно получить в банке еще больше денег, то после оформления в залог квартиры или машины, сумма кредита достигнет 80% их рыночной стоимости. Получить кредит «Энергичный» можно на любую действующую карту Белгазпромбанка и погашать его в течение пяти лет.
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