ОАО «Белагропромбанк» обновило мобильный интернет-банкинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, добавлена возможность выпуска банковской платежной карточки в китайских юанях (CNY), а также открытия/пополнения вклада (депозита) в китайских юанях (CNY).

Кроме того, доработана возможность ручного ввода проверочных кодов из SMS-сообщений на устройствах с операционной системой Android, где не сработала функция "Автозаполнение", и добавлены фильтры при выборе депозита для открытия.