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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНОВЬ ОБНОВИЛ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
15:02 02.05.2023
ОАО «Белагропромбанк» обновило мобильный интернет-банкинг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, добавлена возможность выпуска банковской платежной карточки в китайских юанях (CNY), а также открытия/пополнения вклада (депозита) в китайских юанях (CNY).
Кроме того, доработана возможность ручного ввода проверочных кодов из SMS-сообщений на устройствах с операционной системой Android, где не сработала функция "Автозаполнение", и добавлены фильтры при выборе депозита для открытия.
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