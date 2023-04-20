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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК 2 И 3 МАЯ НЕ БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬ ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
13:08 02.05.2023
2 и 3 мая 2023 г. отправка переводов в долларах США и евро по системе денежных переводов «Золотая Корона» в ОАО «Технобанк» осуществляться не будет.
Финучреждение приносит извинения за возможные неудобства.
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