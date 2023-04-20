БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

11:20 02.05.2023 При отсутствии существенных шоков высока вероятность, что Нацбанк Беларуси продолжит понижать ставку рефинансирования. Об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). «Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5% до 10,0% с 2 мая 2023 г. Это четвертое снижение ставки с начала года. Последовательное смягчение денежно-кредитной политики имеет целью поддержку восстановления экономической активности в Беларуси и происходит на фоне замедления годового роста цен: как уже отмечалось годовая инфляция уменьшилась с 11,7% г/г в феврале до 6% г/г в марте», - говорится в сообщении.