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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ
11:20 02.05.2023
При отсутствии существенных шоков высока вероятность, что Нацбанк Беларуси продолжит понижать ставку рефинансирования. Об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5% до 10,0% с 2 мая 2023 г. Это четвертое снижение ставки с начала года. Последовательное смягчение денежно-кредитной политики имеет целью поддержку восстановления экономической активности в Беларуси и происходит на фоне замедления годового роста цен: как уже отмечалось годовая инфляция уменьшилась с 11,7% г/г в феврале до 6% г/г в марте», - говорится в сообщении.
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