В Беларуси с мая 2023 года ставка рефинансирования снижается до 10% годовых.

Согласно принятому правлением Национального банка решению, ставка по кредиту овернайт снижена с 11,5% до 11% годовых, а ставка по депозиту овернайт - с 9,5% до 9% годовых.

Как уже сообщалось, следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков