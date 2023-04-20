|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТСЯ ДО 10% ГОДОВЫХ
09:55 02.05.2023
В Беларуси с мая 2023 года ставка рефинансирования снижается до 10% годовых.
Согласно принятому правлением Национального банка решению, ставка по кредиту овернайт снижена с 11,5% до 11% годовых, а ставка по депозиту овернайт - с 9,5% до 9% годовых.
Как уже сообщалось, следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте