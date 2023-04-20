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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ УВЕЛИЧЕНЫ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ ВАЛЮТЫ С ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ
14:54 29.04.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 29 апреля увеличивает лимиты на снятие наличной иностранной валюты с текущих счетов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для резидентов отменяется максимальная сумма для выдачи наличных. Теперь можно снять деньги с текущего счета без ограничений.
Для нерезидентов увеличивается максимальная сумма выдачи наличных с 2500 USD/EUR до 5000 USD/EUR в календарный месяц на одного клиента.
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