ОАО «БНБ-Банк» с 29 апреля увеличивает лимиты на снятие наличной иностранной валюты с текущих счетов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для резидентов отменяется максимальная сумма для выдачи наличных. Теперь можно снять деньги с текущего счета без ограничений.

Для нерезидентов увеличивается максимальная сумма выдачи наличных с 2500 USD/EUR до 5000 USD/EUR в календарный месяц на одного клиента.